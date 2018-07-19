طبيب الأهلي يوضح حجم إصابة أكرم توفيق

قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الإصابة التي تعرض لها أكرم توفيق لاعب وسط الفريق في مباراة الفريق الودية اليوم أمام الجونة عبارة عن كدمة في وجه القدم.





وأضاف محمود بأن اللاعب لم يتمكن من استكمال المباراة حيث خرج في الدقيقة 44، بعد شعوره بألام في القدم، حيث خضع للكشف الطبي وتبين إصابته بكدمة في وجه القدم.



