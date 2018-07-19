طبيب الأهلي يوضح حجم إصابة أكرم توفيق
الخميس 19/يوليه/2018 - 07:32 م
علي نبوي
قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الإصابة التي تعرض لها أكرم توفيق لاعب وسط الفريق في مباراة الفريق الودية اليوم أمام الجونة عبارة عن كدمة في وجه القدم.
وأضاف محمود بأن اللاعب لم يتمكن من استكمال المباراة حيث خرج في الدقيقة 44، بعد شعوره بألام في القدم، حيث خضع للكشف الطبي وتبين إصابته بكدمة في وجه القدم.
وتعادل الأهلي وديا سلبيا أمام الجونة في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة في إطار التحضير لمباراة تاونشيب البتسواني يوم 28 من الشهر الجاري في بتسوانا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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