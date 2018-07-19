كيف سيكون تشكيل الهلال السعودي بعد قدوم"كاريلو" ؟





أصبح انضمام النجم الدولي البيروفي أندريه كاريلو إلي الهلال السعودي علي وشك الانتهاء، بعد إعلان مسؤولي الزعيم عن اتفاقهم مع بنفيكا على استعارة اللاعب لمدة عام واحد.





ومن المقرر أن يدفع الهلال ما يقرب من 2.5 مليون يورو لبنفيكا نظير الإعارة، مع أفضلية شراء بعد نهاية الموسم الحالي مقابل 15 مليون يورو.





ويستطيع كاريلو أن يلعب في عدة مراكز في هجومية، وغالباً ما يشركه المدربين كجناح أيمن أو كجناح أيسر، وأحياناً قليلة ما يلعب كمهاجم صريح أو خلف المهاجم.





ويتميز كاريلو بالسرعة الفائقة، والمهارات المتعددة، كما أنه جيد في المراوغة، ويمتلك ميزة التسديدات القوية، حتي أن الجماهير أطلقت عليه لقب "الثعبان" لأنه مميز بالتحرك من بين المدافعين.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" كيف سيكون تشكيل الهلال السعودي خلال الموسم المقبل 2018-2019، بعد مجئ كاريلو، علي النحو التالي :





حراسة المرمى: علي الحبسي.





الدفاع: علي البليهي - عبدالله الحافظ - ياسر الشهراني - محمد البريك.





الوسط: ناصر الدوسري - محمد كنو - عبدالله عطيف.





الأجنحة "الوسط الهجومي" : أندريه كاريلو - سالم الدوسري.





الهجوم: عمر خربين أو كارلوس إدواردو.



