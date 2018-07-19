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"أحمد الطيبي": نتنياهو يقف وراء قانون القومية

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:30 م
أحمد الطيبي: نتنياهو يقف وراء قانون القومية
الدكتور أحمد الطيبي
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قال العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي الدكتور أحمد الطيبي، إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو من يقف وراء قانون القومية، وهو يُريد شيئًا رمزيًا يقول للمجتمع الإسرائيلي إنَّ هذه دولة اليهود، مضيفًا أنَّ من يَقوم بِسن هذا القانون بعد 70 عامًا من قيامه وُوجوده لا يَثق في نفسه ولا رُوايته.

وأضاف "الطيبي"، خلال لقائهِ على شاشة "الغد" الإخبارية، أنَّ قانون القومية يُرسخ للتمييز العنصري ضدَّ الفلسطينيين، بالإضافة إلى أنَّ هذا القانون لن يُؤثر على الشعب الفلسطيني وهم باقون في وطنهم، قائلاً: "لن يغير فينا أي شئ الإعلان عن يهودية الدولة، لأن هذا وطننا".

وأشار "أحمد الطيبي"، إلى أنَّ قانون القومية يُرسخ التمييز العنصري الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن ذلك لن يؤثر على فلسطينيي الداخل.
المزيد عن: بنيامين نتنياهو الكنيست القدس الشعب الفلسطيني التمييز العنصري
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