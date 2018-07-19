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الزمالك ينعي شقيق هاني أبو ريدة

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:29 م
الزمالك ينعي شقيق هاني أبو ريدة
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رامي بشاي
 
ينعى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وجميع أعضاء المجلس رحيل المغفور له بإذن الله سيف العماري عضو المجلس السابق والذي وافته المنية اليوم داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان .

وتقام صلاة الجنازة على الفقيد بمسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة الجمعة غدا ويقام سرادق العزاء يوم الإثنين المقبل بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر .
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