مصطفى الوزيري: تابوت الإسكندرية وجد به بقايا ثلاث مومياوات

قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للهيئة العامة للأثار، إن تابوت الإسكندرية وجد به بقايا ثلاث مومياوات نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي إليه، لافتًا إلى أن التابوت كان مخصص لدفن شخص واحد، وبعد إعداد دراسة مبدأية عن التابوت وجد مكان سهم بأحد الجماجم، وهذا يدل على أن صاحب هذه التابوت رجل عسكري، ودفن بجانبه 2 من أقاربه أو جنوده.





وأضاف "الوزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء الخميس، أن صاحب المقبرة من الواضح أنه مات بشكل مفاجيء، لأن التابوت كان مؤهل للنقش، وهذا لم يحدث، مشيرًا إلى أن المقبرة تنتمي للعصر الثاني قبل الميلاد تقريبًا.





ولفت إلى أن الحديث على أن العالم سيظلم ألف عام نتيجة فتح التابوت أمر غير صحيح، معقبًا:"أنا كنت أول واحد دخلت رأسي داخل التابوت، ولم يحدث لي شيء".



