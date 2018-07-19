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مصطفى بكرى يكشف تفاصيل موافقة حماس على الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:27 م
مصطفى بكرى يكشف تفاصيل موافقة حماس على الورقة المصرية الخاصة بالمصالحة
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الخارجية والمخابرات العامة المصرية أعدوا الملفات التي سيناقشها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته إلى السودان.

وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن المخابرات العامة تقوم بعقد لقاءات متعددة مع الفصائل الفلسطينية المختلفة بالقاهرة بهدف الوصول إلى حل نهائي ينهي الصراعات بين الفصائل.

وأضاف أن إسماعيل هنية عضو مكتب حماس أبلغ رئيس جهاز المخابرات المصرية بموافقة حماس على الورقة المصرية بشأن المصالحة الفلسطينية، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين "هنية واللواء عباس كامل.

ونوه بأنه سيعلن عن هذا الإتفاق قريبًا لانهاء حقبة سوداء في حياة الشعب الفلسطيني، موضحًا أن الإتفاق يشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات فلسطينية عامة.
المزيد عن: فلسطين حماس الورقة المصرية المصالحة الفلسطينية التوك شو أخبار مصر
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