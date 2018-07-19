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المقاصة يستضيف مبارياته بالفيوم بعد استخراج كارنيهات للجماهير

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:26 م
المقاصة يستضيف مبارياته بالفيوم بعد استخراج كارنيهات للجماهير
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الفجر الرياضي
 

قرر مجلس ادارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام  ، فتح الباب أمام الجماهير لتسجيل قاعدة بياناتهم ، في مقر النادي بمحافظة الفيوم ، تمهيدا  لاقامة مباريات المقاصة علي ستاد الفيوم بحضور جماهيري  في مسابقة الدوري الجديد ، بعد الحصول علي موافقة الجهات الامنية بالمحافظة والتي اشترطت تسجيل قاعدة بيانات للجماهير واستخراج كارنية لكل مشجع ليشتري بها التذاكر ، وذلك وفقا لاتفاقات وزارة الداخلية مع الاتحاد المصري لكرة القدم علي قواعد وشروط  الحضور الجماهيري في الدوري هذا الموسم .


من جانبه كشف وليد هويدي مدير الكرة بنادي المقاصة ، أن جلسة  وفد النادي مع الدكتور   جمال سامي     محافظ الفيوم ، بحضور القيادات الامنية بالمحافظة ، التي أقيمت بمكتبه صباح اليوم الخميس ، كانت مثمرة وايجابية للغاية ، تم خلالها الحصول على موافقة مبدئية ، باستضافة مباريات المقاصة على ملعب المحافظة ، عقب الانتهاء من تسجيل قاعدة البيانات الخاصة بجماهير النادي .


وطالب هويدي جماهير المقاصة بسرعة تسجيل بيانتها في مقر النادي بالفيوم  واحضار صورة بطاقة الرقم القومي و 2 صورة شخصية لعمل كارنية لكل مشجع يشتري به تذاكر المباريات.


ووجه وليد هويدي ، شكره لمحافظ الفيوم والقيادات الأمنية ، لإبدائهم مرونة علي عودة فريق المقاصة لخوض مبارياته على ملعب الفيوم ،خاصة وأنه مطلب جماهيري لأبناء المحافظة .


وأشار هويدي ان المقاصة سيطبق ، نظام قاعدة البيانات  على ضوء ورشة العمل التي أقامتها الجبلاية  ، للأندية الجماهيرية بالدوري الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد والإسماعيلي والمقاصة ، الاستعانة بنظام " Fan ID" الذي طبقته رروسيا لدخول الجماهير في المونديال.


وطلب وليد هويدي ، من جماهير المقاصة ضرورة الاسراع في تسجيل بياناتهم ، من خلال مقر النادي في الفيوم ، او التواصل مع الصفحة الرسمية للمقاصة علي موقع تويتر ، للتواصل وتسهيل تسجيل بيانات الجماهير.

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