المقاصة يستضيف مبارياته بالفيوم بعد استخراج كارنيهات للجماهير

قرر مجلس ادارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام ، فتح الباب أمام الجماهير لتسجيل قاعدة بياناتهم ، في مقر النادي بمحافظة الفيوم ، تمهيدا لاقامة مباريات المقاصة علي ستاد الفيوم بحضور جماهيري في مسابقة الدوري الجديد ، بعد الحصول علي موافقة الجهات الامنية بالمحافظة والتي اشترطت تسجيل قاعدة بيانات للجماهير واستخراج كارنية لكل مشجع ليشتري بها التذاكر ، وذلك وفقا لاتفاقات وزارة الداخلية مع الاتحاد المصري لكرة القدم علي قواعد وشروط الحضور الجماهيري في الدوري هذا الموسم .





من جانبه كشف وليد هويدي مدير الكرة بنادي المقاصة ، أن جلسة وفد النادي مع الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم ، بحضور القيادات الامنية بالمحافظة ، التي أقيمت بمكتبه صباح اليوم الخميس ، كانت مثمرة وايجابية للغاية ، تم خلالها الحصول على موافقة مبدئية ، باستضافة مباريات المقاصة على ملعب المحافظة ، عقب الانتهاء من تسجيل قاعدة البيانات الخاصة بجماهير النادي .





وطالب هويدي جماهير المقاصة بسرعة تسجيل بيانتها في مقر النادي بالفيوم واحضار صورة بطاقة الرقم القومي و 2 صورة شخصية لعمل كارنية لكل مشجع يشتري به تذاكر المباريات.





ووجه وليد هويدي ، شكره لمحافظ الفيوم والقيادات الأمنية ، لإبدائهم مرونة علي عودة فريق المقاصة لخوض مبارياته على ملعب الفيوم ،خاصة وأنه مطلب جماهيري لأبناء المحافظة .





وأشار هويدي ان المقاصة سيطبق ، نظام قاعدة البيانات على ضوء ورشة العمل التي أقامتها الجبلاية ، للأندية الجماهيرية بالدوري الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد والإسماعيلي والمقاصة ، الاستعانة بنظام " Fan ID" الذي طبقته رروسيا لدخول الجماهير في المونديال.





وطلب وليد هويدي ، من جماهير المقاصة ضرورة الاسراع في تسجيل بياناتهم ، من خلال مقر النادي في الفيوم ، او التواصل مع الصفحة الرسمية للمقاصة علي موقع تويتر ، للتواصل وتسهيل تسجيل بيانات الجماهير.