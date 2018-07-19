محافظ الإسكندرية: سيتم عرض كل التفاصيل الخاصة بالكشف الأثري للإعلام والمواطنين

قال محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنهم وجدوا 3 هياكل عظمية لأسرة واحدة داخل تابوت الإسكندرية، وإن وزارة الآثار تدرس الأمر جيدًا لمعرفة كافة المعلومات عنها.





وأكد "سلطان"، خلال تصريحاته لـ برنامج "حقائق وأسرار"، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أنه كشف أثري هام جدًا لمحافظة الإسكندرية، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بطريقة علمية واحترافية وبأعلى مستوى.



