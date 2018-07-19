بث حي HD يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وبلاكبيرن روفرز بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبلاكبيرن

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تقام المباراة فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ليفربول، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لدورى المجموعات من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى نسختها الخامسة عشر.









تذاع المباراة على قناة بين سبورت، حيث أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية في المنطقة العربية عن نقل المباراة عبر قناة "bein sports HD3"









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