تطور جديد في الحالة الصحية لجميل راتب.. تعرف على التفاصيل

أكد هاني التهامي مدير أعمال الفنان جميل راتب أن الحالة الصحية للفنان مستقرًة إلى حدًا ما، موضحًا انخفاض نبرة صوته عن المعتاد عليها بسبب "نزلة برد".

وأضاق "التهامي" أن الفنان الكبير يجري الآن بعض التحاليل والآشعة الطبية للإطمئنان على حالته الصحيه، مؤكدًا أنه لا ينوي السفر خارج مصر.

يذكر أن آخر ظهور للفنان جميل راتب رمضان الماضي، وكان من خلال إعلان عن الغرفة الخاصة باسم النجم الراحل أحمد زكي في مستشفى ٥٠٠ ٥٠٠.