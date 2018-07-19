النصر يفوز على الفيوم ويواجه الانتاج الحربي وديا

فاز فريق النصر علي فريق الفيوم بهدفين لهدف في المباراة الودية التي جمعتهما علي ملعب النصر في اطار استعداد الفريقين للموسم الجديد من مسابقة دوري الممتاز ب.

تقدم النصر بالهدف الاول عن طريق محمود صقر من تسديدة قوية علي يمين حارس الفيوم وفي الشوط الثاني تمكن حسين الحسيني من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة بيمناه في الزاوية اليسري العليا للمنافس، وقبل نهاية المباراة تمكن ضياء بلبل احراز هدف الفيوم من ركلة جزاء.





ومن المقرر أن يواصل النصر سلسلة مبارياته الودية بمواجهة الانتاج الحربي يوم الاحد المقبل.