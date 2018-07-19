بتروجت يواجه دمنهور وفاركو استعدادًا للزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة طارق يحيي المدير الفني، خوض مباراتين وديتين قبل انتهاء معسكره ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادًا للدوري الممتاز الموسم الجديد.





ويلتقي بتروجت، وديًا كلًا من دمنهور يعد غدٍ السبت، وفاركو يوم الثلاثاء المقبل، على الملعب الفرعي ببرج العرب استعدادًا لمواجهة الزمالك، في افتتاح مشواره بالدوري العام.



