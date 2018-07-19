ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بتروجت يواجه دمنهور وفاركو استعدادًا للزمالك

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:15 م
بتروجت يواجه دمنهور وفاركو استعدادًا للزمالك
طباعة
محمد الصو
 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة طارق يحيي المدير الفني، خوض مباراتين وديتين قبل انتهاء معسكره ببرج العرب بالإسكندرية، استعدادًا للدوري الممتاز الموسم الجديد.


ويلتقي بتروجت، وديًا كلًا من دمنهور يعد غدٍ السبت، وفاركو يوم الثلاثاء المقبل، على الملعب الفرعي ببرج العرب استعدادًا لمواجهة الزمالك، في افتتاح مشواره بالدوري العام.


ويفتتح بتروجت، مشواره في الدوري الجديد بمواجهة الزمالك، يوم 31 يوليو الجاري على ملعب الجيش بالسويس

المزيد عن: كورة رياضة بتروجت الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
كلوب أمريكا - المكسيك
x
04:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
بلاكبيرن روفرز - إنجلترا
x
20:45
ليفربول - إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/19/2018 7:40:12 PM