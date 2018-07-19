تفحم محل اكسسوارات سيارات والسيطرة علي حريق مصنع بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة علي حريقين داخل مصنع ملابس بمركز كفر الدوار وبمحل إكسسوارات سيارات ودراجات بخاريه بمركز الدلنجات، دون حدوث إصابات بشرية.



البداية تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة كفر الدوار بنشوب حريق بمصنع الهلال للتريكو والملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بشركة الغزل والنسيج بكفر الدوار.



انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بمدخنة إحدى الماكينات بصالة تجهيز صباغة الملابس، بالمصنع المشار إليه ملك المدعو "محمد ا.ع" وتم التعامل والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث ثمة إصابات أو تلفيات.



بسؤال المدعو "خالد ع.ي" 53 عاما - المدير المسئول، قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لارتفاع درجة الحرارة بالمدخنة المشار إليها إثر تراكم الوبر والزيوت المتصاعدة من الصباغة بها، وأضاف بعدم حدوث تلفيات أو تأثير على سير العمل بالمصنع ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات بنشوب حريق بمحل بشارع صلاح سالم بمدينة الدلنجات.



انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين نشوب حريق بمحل إكسسوارات سيارات ودراجات بخاريه ملك المدعو "عبد الله ع.ف" 24 عاما - حاصل على دبلوم، وتم السيطرة عليه وإخماده دون حدوث إصابات.



بسؤال مالك المحل المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالمحل وأضاف باحتراق محتويات المحل بالكامل ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض علي النيابة العامة.