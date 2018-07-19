وديا.. الأهلي يتعادل سلبيا أمام الجونة

حسم التعادل السلبي بدون أهداف المباراة الودية التي جمعت بين الأهلي ونظيره الجونة، والتي أقيمت عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة.

ولم يشهد اللقاء فرصا حقيقية للتسجيل، باستثناء الضربة الحرة المباشرة التي سددها صبري رحيل، وتصدى لها حارس الجونة، وانفراد لميدو جابر من تمريرة متقنة لناصر ماهر، لكنه أهدره.

ومنح باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، في مباراة اليوم الفرصة للاعبيه الذين لم يشاركوا في مباراة المارد الأحمر الماضية أمام تاونشيب بطل بتسوانا، والتي انتهت لصالح الأهلي بثلاثية نظيفة.





ويستعد الأهلي لمواجهة تاون شيب البتسواني في العاصمة البتسوانية جبروني، يوم 28 من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.