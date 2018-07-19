من البداية للنهاية.. القصة الكاملة لأجدد "خناقات" بشير التابعي

"بلطجة وترويع المواطنين"، تهمة جديدة رافقت لاعب الزمالك السابق بشير التابعي، بعدما قام بضرب مواطنين وإحداث إصابات ببعضهم داخل نادى القطامية، وقاما بترويع المواطنين وأعضاء النادى، وقام لاعب الزمالك السابق بإغلاق باب النادى بسيارته الخاصة، وذلك لمنع دخول أو خروج رواد النادي.

بلاغ للشرطة

وبعد تلك الخناقة، تم إبلاغ الجهات الأمنية حيث تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلاغا بوقوع مشاجرة داخل كمباوند بالقطامية بين بشير التابعى وآخرين مما أدى إلى ترويع المواطنين.

حبس 4 أيام

وبالعرض على النيابة، أمرت بحبس لاعب الزمالك السابق بشير التابعي، ومدير إحدي شركات إدارة الأندية الرياضية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة ، في اتهامهم بالبلطجة واستعراض القوة.

أدلة ممارسة البلطجة

وحققت نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار أحمد الحنفى ورئاسة المستشار محمد سلامة، مع لاعب الزمالك السابق بشير التابعى، ومدير إحدى شركات إدارة الأندية الرياضية، فى اتهامهما بالبلطجة واستعراض القوة.

وكشفت التحقيقات الأولية لنيابة القاهرة الجديدة، ارتكاب المتهمين جرائم البلطجة، واستعراض القوة، ونشر الزعر بين المواطنين، حيث قام المتهم الأول "بشير" بالإستعانة بالأخير"مدير الشركة" وبلطجية لضرب مواطنين وإحداث إصابات ببعضهم داخل نادى القطامية، وقاما بترويع المواطنين وأعضاء النادى، وقام لاعب الزمالك السابق بإغلاق باب النادى بسيارته الخاصة، وذلك لمنع دخول أو خروج رواد النادى.

إخلاء سبيل لـ"التابعي"

وبعد الاستئناف على قرار النيابة، قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل لاعب الزمالك السابق بشير التابعى ومدير إحدى شركات إدارة الأندية الرياضية بدون ضمان مالي فى اتهامهما بالبلطجة واستعراض القوة بالقطامية، وصدر القرار برئاسة المستشار محمود حمدى وأمانة سر ناصر عبد الرازق.