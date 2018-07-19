إصابة 13 في 4 مشاجرات بالبحيرة

أصيب 13 شخصا بجروح وكدمات وسحجات وطعنات بأنحاء الجسد، اثر وقوع 4 مشاجرات متفرقة بسوق التوفيقية لخلافات بسبب الجيرة، وبقرية أحمد شوقي بالنوبارية لخلافات بسبب الجيرة وأولوية المرور بدراجة بخاريه، وبمركز ومدينة دمنهور.



تلقي اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود بحدوث مشاجرة بسوق قرية التوفيقية، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "ح.خ.ح" 21 عاما – فلاح، و"ح.ح.ح" 37 عاما – بالمعاش، و"م.ح.ق" 35 عاما – موظف، و"إ.ع.أ" 34 عاما – فلاح، مصابين بجروح وكدمات وسحجات بالجسم، وطرف ثاني "إ.ع.ا" 36 عاما – فلاح، وشقيقه "ع.ع.ا" 30 عاما – جزار، مصابان بجروح بالرأس وكدمات بالجسم، وجميعهم مقيمين بقرية الهواري.



وذلك لخلافات بينهم بسبب الجيرة بالأرض الزراعية، قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب بالعصي، مما أدى لحدوث إصاباتهم المشار إليها، وتم نقلهم لمستشفى إيتاي البارود العام.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول المدعو "م.ش.م" 23 عاما - جزار ومقيم بعزبة شعير بمركز دمنهور، مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالصدر وآخر قطعي أسفل الظهر وسحجات وكدمات.



بسؤاله اتهم المدعو "أ.ك.إ" 1 عاما - سمكري سيارات ومقيم بعزبة الحوشي، بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض مطوه كانت بحوزته وإحداث إصابته بسبب مشادة بينهما على لعب كرة القدم داخل ساحة النصر.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية بحدوث مشاجرة بقرية أحمد شوقي، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "أ.ع.إ" 47 عاما – تاجر، وشقيقه "م.ع.إ" 36 عاما – تاجر، مصابان بجروح قطعيه بفروة الرأس، وطرف ثاني "إ.م.ع" 38 عاما – سائق، مصاب بجرح قطعي باليد اليسري، وشقيقيه "ع.م.ع" 35 عاما - صاحب محل أدوات صحية، و"م.م.ع" 29 عاما - صاحب محل بقاله، مصابان بجروح بفروة الرأس وتجمع دموي بالمخ، ولا يمكن استجوابهما.



وذلك لخلافات بينهم بسبب الجيرة وأولوية المرور بدراجة بخاريه ملك الطرف الثاني، قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهما بالضرب بالعصي، وإحداث إصاباتهم المشار إليها، وتم نقل المصابين لمستشفى النوبارية العام، وتحويل الثاني والثالث من الطرف الثاني لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون وحجزهما بها للعلاج تحت الحراسة اللازمة، وبسؤال طرفي المشاجرة قرروا بمضمون ما تقدم.



كما تلقي مدير الأمن، إخطارا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول المدعو "سعيد س.ع" 35 عاما - سائق ومقيم بأبو الريش، مصاب بجرح طعني شبه نافذ بالبطن وآخران قطعيان بالساق اليسري والساعد الأيمن، ولا يمكن استجوابه.



بسؤال والدته "فوزيه ع.م" 65 عاما - ربة منزل، اتهمت المدعو "محمد ا.ع" 42 عاما – سائق، بالتعدي على نجلها المصاب بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته لحدوث مشادة بينهما.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المجارى المائية واتهم المصاب بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته عبارة عن جرح قطعي بالرأس من الناحية اليمنى، وجاري تحرير المحاضر اللازم للعرض على النيابة العامة.