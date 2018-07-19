وكيل "الصحة بالأقصر": مستشفى القرنة المركزي ستشهد تحسن ملموس خلال شهرين

صرح الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بأن وزارة الصحة أصدرت عدة قرارات خلال الفترة الأخيرة، لصالح تدعيم مستشفى القرنة المركزي بغرب المحافظة.



وأوضح، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه من ضمن تلك القرارات اعتبار مستشفى القرنة ضمن مستشفيات المناطق النائية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر منعطف مهم جدًا لصالحها، لتدعيمها بأعداد كبيرة من الأطباء، لافتًا إلى أن الترقيات على مستوى الجمهورية، لمساعد أخصائي وأخصائي تتطلب قضاء 6 أشهر في مستشفى بمنطقة نائية، كالساحل الشمالي وجنوب وشمال سيناء والغردقة، حيث سيجلب هذا القرار العديد من الأطباء للقرنة بالعديد من التخصصات.



وأشار إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، دعمت مستشفى القرنة ماليًا، لعمل تعاقدات جامعية من كليتي طب قنا وأسيوط، مؤكدًا أنه يتم بالفعل خلال هذه الأيام اجراء تعاقدات لزيادة عدد الأطباء بجميع التخصصات، وليس الاقتصار على العناية المركزة فقط.

ولفت إلى أن العمل يجرى على قدم وساق، لرفع كفاءة أبنية مستشفى القرنة وتطويرها بمبلغ مالي يزيد عن 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير سكن الأطباء والتمريض، موضحًا أنه من المقرر افتتاح هذا المشروع خلال الفترة القريبة المقبلة.



وذكر أنه تم دعمها أيضًا بتانك أوكسيجين سعة 10 آلاف لتر، ليعمل على تشغيل أجهزة التنفس الصناعي بالعناية المركزة والحضانة، مشيرًا إلى تخصيص دعم مالي من المديرية لتوفير الوصلات المنقوصة بأجهزة التنفس.



وأكد أن مواطني القرنة خلال شهرين سوف يشهدون تطور ملموس في المستشفى التي كانت تعاني في الفترات الماضية، من العديد من المشكلات.

