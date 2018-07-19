مصطفى بكري: مجلس الوزراء حسم قضية إجازات العاملين بالخارج بشكل نهائي
الخميس 19/يوليه/2018 - 07:06 م
أمنية فوزي
قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن وزيرة الهجرة عرضت في اجتماع مجلس الوزراء قضية الإجازات وطالبت بإطلاق الإجازات دون سقف محدد.
وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الخميس، أن وزير المالية أكد موافقته على تعيين موظفين بدلًا من عودة المصريين من الخارج، وأبدى استعداد الوزارة بتحمل تكاليف العقود المؤقتة.
وطالب المحافظين بتسهيل إجراءات منح العاملين بالخارج إجازات، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء حسم الأمر بشكل نهائي ووافق على مقترح وزيرة الهجرة، متابعًا: "نتمنى أن تنتهي الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة".
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