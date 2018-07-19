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عاجل.. انتهاء عملية العد والفرز في محافظة الأنبار العراقية

الخميس 19/يوليه/2018 - 07:03 م
عاجل.. انتهاء عملية العد والفرز في محافظة الأنبار العراقية
الانتخابات العراقية - ارشيفية
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وكالات
 
أعلن الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات في العراق، القاضي ليث جبر، اليوم الخميس، انتهاء عمليات إعادة العد والفرز للمراكز والمحطات الانتخابية، التي وردت بشأنها شكاوى وطعون، في محافظة الأنبار.

وقال "جب"ر، في بيان له، إن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين والقاضي المنتدب لمحافظة الأنبار، أشرف على عمليات العد والفرز للمراكز والمحطات التي وردت عليها شكاوى وطعون في المحافظة المذكورة آنفا".

وأشار "جبر"، إلى أن "مجلس المفوضين سيباشر عمليات العد والفرز، لاستكمال المراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظة كربلاء، يوم السبت المقبل، في معرض بغداد الدولي وإشرافه المباشر عليها".

وكان البرلمان العراقي قد أمر، الشهر الماضي، بإعادة فرز جميع الأصوات بعدما خلص تقرير حكومي إلى مخالفات واسعة النطاق.

وبدأت عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في أوائل الشهر الجاري، لتقترب بذلك البلاد خطوة من تشكيل حكومة جديدة تأخرت لأسابيع.
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