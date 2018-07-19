أهمهم "أذريبجان ترفض سفير الدوحة".. 4 فضائح لقطر خلال أسبوع

بعد قرار الرباعي العربي "السعودية والإمارات ومصر والبحرين" بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في 5 يونيو العام الماضي بسبب دعمها وتمويلها للمجموعات الإرهابية وصلاتها بإيران، وهناك العديد من الفضائج والأزمات التي يتم كشفها ما بين الحين والآخر نتيجة الحصار العربي أبرزها انخفاض المسافرين عبر مطار حمد بنسبة 13%.

هآرتس: قطر دولة مملة وليست وجهة سياحية لزائريها

نشر محلل الشؤون العربية، تسفي برئيل، مقالا اليوم بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، حذر فيه مشجعي كأس العالم من الذهاب إلى قطر لحضور مونديال 2022، نظرا لأنها دولة مملة وليست كموسكو ليس فقط من حيث الحجم بل من حيث الترفيه الذي يمكن أن توفره للمشجعين، فهي لا تعد في الحقيقة وجهة سياحية لزائريها، لذلك لا يجب أن يكون لديهم توقعات عالية بشأنها.

وتحدت تسفي برئيل في المقال عن أنه مع انتهاء فعاليات مونديال روسيا، تجري الاستعدادات بالفعل لكأس العالم المقبلة في قطر، بعد حصولها على حق استضافة البطولة من خلال عملية مثيرة للجدل أثارت مخاوف فساد خطيرة وتدخل الآن مرحلة العوائق الحقيقية وأوضح تسفي برئيل أن قطر أرسلت أكثر من 100 خبير من مختلف المجالات إلى كأس العالم في روسيا لتعلم الدروس حول كيفية إدارة البطولة، ليس فقط إدارة الحدث الرياضي نفسه ولكن، في المقام الأول، لتعلم كيفية استضافة عشرات الآلاف من المشجعين والسائحين وكبار الشخصيات الذين سيتدفقون على العاصمة القطرية الدوحة.

كما أشار برئيل إلى عدم اتخاذ الفيفا قرارًا نهائيًا ما إذا كانت بطولة 2022 ستضم 48 فريقًا، مثلما سيحدث في 2026 التي ستضيفها أمريكا الشمالية، أم 32 فقط كما هو الحال منذ 1998، مضيفا أن تقدير الدوحة المبدئي لميزانية التحضير لكأس العالم كان أعلى بكثير من اللازم، حيث خصصت في البداية 20 مليار خفضتها إلى النصف تقريبًا العام الماضي، وذلك وفقا لمسؤولين قطريين وتابع: "كما أنه لم يعرف بعد عدد المشجعين المحتمل حضورهم للبطولة فالدوحة ليست موسكو لا من حيث الحجم ولا أماكن الترفيه الذي من الممكن أن توفره لزائريها، وحتى إذا قامت بتوفير سبل الراحة والترفيه لهم فلن تستطيع مطاعمها احتواء وإطعام الآلاف من الزوار المحتملين".

واختتم مقاله قائلًا: "على عكس روسيا بشكل عام، وموسكو وسوتشي على وجه الخصوص، قطر ليست في الحقيقة وجهة سياحية - أو لتكون أكثر دقة، فهي مملة بشكل مروع، لا ينبغي لأى شخص يخطط للسفر إلى كأس العالم أن يتوقع جولة سياحية جذابة من النوع الذي قدمته موسكو أن يجدها في قطر".

زوجة تميم بن حمد تحرض القطريين على عدم الذهاب للحج

حاولت زوجة أمير قطر جواهر آل ثانى، إشعال الأوضاع والتأكيد على القطريين على رفض السعودية دخولهم لقضاء فريضة الحج ولم تكتف زوجة أمير قطر بذلك، ولكنه لعبت دور الداعية والمفتي للدين، وأفتت للشعب القطري أن من يذهب لقضاء الحج بالسعودية وهي تكرههم، فأنه بذلك يرتكب إثما هو في غنى عنه على حد قولها.

وكتبت جواهر عبر حسابها بموقع "تويتر": "تذكر أخي المواطن القطري أن مكة ليست مستقلة كالفاتيكان، هي تابعة للسعودية والسعودية اليوم اختارت أن تعادينا، وهي تمنعك من دخول أراضيها طوال العام لأنها تعتبرك خطرًا على أمنها!.. وتذكر أيضًا أن الحج لمن استطاع إليه سبيلا" وتابعت زوجة أمير قطر:"وأتمنى أن تقاوم رغبتك في إثبات أن الذهاب للحج أمر طبيعى فى هذه الظروف، لأنك إن لم تتضرر شخصيًا ربما غيرك تضرر بناءً على حديثك.. فبذلك تتحمل إثمًا أنت في غنى عنه".

أذريبجان ترفض سفير الدوحة

لاتزال قطر تعاني من لعنة الرفض الدولي لمبعوثيها وسفرائها في العالم، وآخر فصول خذلان الدوحة كانت في أذريبجان، بعدما أوفد الحمدين رسولهم زايد الخيارين كسفير، قابلته باكو بالرفض الشديد والإصرار على عدم قبوله للعمل رسميا على أراضيها.

أذريبجان ساقت مجموعة من الأسباب التي كانت وراء قرارها، حيث أوضحت أنها لم تتقبل وجود المسؤول عن صفقة تمويل الإرهاب في العراق ضمن الأطقم الدبلوماسية بداخلها، وبالرجوع إلى سجل الخيارين يتضح أنه لايقل عن كونه "مبعوث للخراب"، حيث كان سفيرا للدوحة في بغداد منذ العام 2015، ونفذ أجندة الحمدين للتواصل مع ميليشيات إيران في العراق، بالإضافة للعبه الدور الرئيسي في نقل أموال قطر إلى المسلحين هناك.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية سبق لها فضح تواصل الخيارين مع الفوضويين، وتحول البائن إلى لسان الدوحة في صفقة الرهائن القطريين، وكسره القواعد الدبلوماسية التي تحظر دفع الفدية للإرهابيين، وإغداق مليار دولار على ميليشيات الحشد الشعبي لدعم نفوذ طهران.

انخفاض المسافرين عبر مطار حمد بنسبة 13%

في تدهور جديد لحركة الطيران القطري، سجل مطار حمد الدولي هبوطا حادا في عدد المسافرين خلال النصف الأول من عام 2018، وذلك بعد مقاطعة عربية للدوحة بسبب دعمها الإرهاب.

وكشفت بيانات نشرها مطار حمد الدولي اليوم الأربعاء، أن عدد المسافرين الذين استخدموا المطار هبط 13% إلى 16.5 مليون مسافر في ستة أشهر حتى 30 يونيو 2018، من 19 مليون مسافر في الفترة المماثلة من العام الماضي.

لكن في المقابل، ارتفع الشحن الجوي عبر المطار 7.6% إلى 1.05 مليون طن، على مدى الفترة نفسها، ويعود ذلك بالأساس إلى زيادة الشحنات المتجهة إلى قطر بالطائرات في أعقاب المقاطعة، بعد إغلاق الحدود البرية الوحيدة للبلاد مع السعودية وفي وقت سابق، قالت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، إن مطار حمد الدولي يعاني من هبوط أعداد المسافرين ورحلات الطيران بعد المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب، مشيرة إلى تدني أعداد الركاب التي انخفضت 11% وتراجع رحلات إقلاع وهبوط الطائرات 17%.

وجرى منع الخطوط القطرية من الطيران إلى 18 مدينة في السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد قرار المقاطعة، ما دفع رئيس الشركة القطرية، أكبر الباكر، إلى الاعتراف في أبريل الماضي بأن الشركة تكبدت خسائر كبيرة في 2017.