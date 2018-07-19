بونوتشي على رادار باريس سان جيرمان





وقد أدى هذا إلى هجرة جماعية للاعبين وتم ربط اسم ليوناردو بونوتشي للرحيل عن سان سيرو. وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن مانشستر يونايتد مهتم بخدماته.





ومع ذلك، يبدو الآن أن باري س سان جيرمان أصبح رقم واحد ضمن المهتمين بخدمات النجم الإيطالي. وعقد وكيل بونوتشي لقاءات مع مسئولي باريس سان جيرمان في باريس خلال اليومين الماضيين لكن يقال إن بونوتشي يحترام ميلان ولا يريد إجباره على الرحيل.





ويقال أن بونوتشي مهتم بباريس سان جيرمان من اللعب بجانب زميله السابق في يوفنتوس الإيطالي جيانلويجي بوفون الذي التعاقد معه النادي الفرنسي عندما انتهى عقده مع يوفنتوس في وقت سابق من هذا الصيف.

ذكرت أحدث التقارير من سبورت إيطاليا بأن ليوناردو بونوتشي نجم ميلان مهتم للغاية بالانتقال لباريس سان جيرمان. ويأتي هذا بسبب محاولة الموازنة بين الصفقات المنتظر عقدها وتسريح بعض اللاعبين بعد أن فشل في الوفاء بلوائح اللعب المالي النظيف وهو في طريقه للعقاب وفقا لذلك.