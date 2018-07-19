ضبط 51 ألف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالمحافظات

استكمل قطاع الامن العام تنسيقا مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرورالحملات المرورية على مواقف سيارات "الأجرة، السرفيس" لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية، إنتظار خاطىء" وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.



وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (51282) مخالفة، وذلك على النحو التالى (8387 الإدارة العامة للمرور، 7264 القاهرة، 7671 الجيزة، 3112 الإسكندرية،510 مطروح، 2403 البحيرة، 1266 الغربية، 1371 المنوفية، 1605 كفرالشيخ، 124 القليوبية، 710 الدقهلية، 1400 الشرقية، 773 دمياط، 1217 الإسماعيلية، 1679 بورسعيد، 764 السويس، 69شمال سيناء، 731 جنوب سيناء، 1241 الفيوم، 679 بنى سويف، 3111 المنيا، 1147 أسيوط، 160 الوادى الجديد، 686 سوهاج، 1019 قنا، 1517 الأقصر، 245 أسوان، 421 البحرالأحمر ).



كما تتضمنت أبرزها: (174) زيادة التعريفة المقررة.(466) مواقف عشوائية.(10400) إنتظار خاطئ.(370) تحميل ركاب زيادة عن الحمولة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.