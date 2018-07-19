"فيتش": التعريفات التجارية تعني تقليص نفقات الشركات الأمريكية الرأسمالية

أكدت وكالة "فيتش" أن تعريفات الند للند التجارية التي يتم فرضها من قبل الولايات المتحدة والحكومات الصينية والاتحاد الأوروبي من المرجح أن تضعف النفقات الرأسمالية من جانب الشركات الأمريكية في 2018 وتؤدي لخفض الإنفاق خلال 2019.





وحذر تقرير صادر عن وكالة التصنيف الائتماني، اليوم الخميس، من أن الأنشطة الصناعية بالولايات المتحدة ستعاني من التوترات الحالية.





وأوضحت الوكالة أن تصاعد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والغياب الملحوظ لنقطة التفاوض البناءة يشير إلى استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة بالنسبة للشركات الأمريكية خلال النصف الثاني من العام.





وكانت تقارير إعلامية أفادت اليوم بأن المفوضية الأوروبية تخطط لقائمة جديدة من الواردات الأمريكية لتطبيق تدابير حمائية.





وتتوقع "فيتش" أن يشهد الإنفاق الرأسمالي للشركات الأمريكية خلال العام الحالي نمواً قدره 3% وهو ما يمثل نصف نسبة النمو المسجلة في 2017 والبالغة 6%.





كما ترى وكالة التصنيف أن يتحول الإنفاق الرأسمالي إلى الاتجاه الهابط بنسبة 0.8% في العام المقبل وسط تحذيرات من تغيير استراتيجيات الأعمال التجارية وتأخير مشاريع رأسمالية.





وأكدت "فيتش" أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي لا تزال تظهر ثقة قوية في بيئة الأعمال وتوسع في الأنشطة الصناعية.