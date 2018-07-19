التموين: 87 مليار جنيه حجم دعم السلع التموينية والخبز للمواطنين
الخميس 19/يوليه/2018 - 05:45 م
رقية جمال
قال أحمد كمال، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التموين، إنه سيعرض على وزير التموين من هم الفئات التى سيتم إضافتهم لبطاقات التموين، ومراجعة هذه الأعداد، وتخصيص المبلغ المالي من خلال مجلس الوزراء ووزارة المالية.
وأضاف "كمال"، خلال تصريحات على فضائية "on live"، اليوم الخميس، أن دعم السلع التموينية حاليًا نحو 42 مليار جنيه سنويًا، بينما يبلغ دعم الخبز 45 مليار جنيه، ليصبح إجمالي الدعم المخصص لوزارة التموين بالموازنة ما يقرب من 87 مليار جنيه.
ونوه، إلى أن أي فرد جديد يتم إضافته على بطاقة جنيه، يكلف الوزارة 50 جنيه، و150 رغيف شهريًا، لافتًا إلى أنه سيتم بحث التقديرات النهائية لقيمة الدعم المخصص الموازنة مع الجهات المختصة.
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