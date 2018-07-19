التموين: 87 مليار جنيه حجم دعم السلع التموينية والخبز للمواطنين

قال أحمد كمال، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التموين، إنه سيعرض على وزير التموين من هم الفئات التى سيتم إضافتهم لبطاقات التموين، ومراجعة هذه الأعداد، وتخصيص المبلغ المالي من خلال مجلس الوزراء ووزارة المالية.





وأضاف "كمال"، خلال تصريحات على فضائية "on live"، اليوم الخميس، أن دعم السلع التموينية حاليًا نحو 42 مليار جنيه سنويًا، بينما يبلغ دعم الخبز 45 مليار جنيه، ليصبح إجمالي الدعم المخصص لوزارة التموين بالموازنة ما يقرب من 87 مليار جنيه.



