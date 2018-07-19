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غادة عبدالرازق تخطف الأنظار بفستان أحمر في اليونان (صورة)

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:40 م
غادة عبدالرازق تخطف الأنظار بفستان أحمر في اليونان (صورة)
غادة عبدالرازق
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محمد النجدي
 

أشعلت الفنانة غادة عبدالرازق، مواقع التواصل الاجتماعي بجلسة تصوير جديدة لها في اليونان، خلال قضاء عطلتها الصيفية مع أصدقائها وأسرتها.

 

وظهرت "عبدالرازق" في الجلسة بإطلالة صيفية أنيقة في "نيولوك" بفستان أحمر.

 

ونشرت "عبدالرازق" الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور العالمي "إنستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة جريئة بفستان أحمر مثير، أظهر قوامها الممشوق، وأثنى عليها المتابعين.


 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبدالرازق، كان مسلسل "ضد مجهول" وشاركها في البطولة حنان مطاوع، روجينا، وفراس سعيد، إخراج طارق رفعت، وتأليف أيمن سلامة.

غادة عبدالرازق تخطف الأنظار بفستان أحمر في اليونان (صورة)
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