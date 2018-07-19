ضبط 9 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي وتنفيذ 686 حكم بالحبس خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن؛ والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات



وأسفرت خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 9925 قضية سرقة تيار كهربائى؛ وتحصيل 10299 غرامة ؛ وتنفيذ 686 حكم.



جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم.