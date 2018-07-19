الداخلية: ضبط 68 سلاح ناري بحوزة 56 متهما خلال 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن، وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء محمد بركات، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 56 متهما وبحوزتهم 68 قطعة سلاح نارى؛ حيث تم ضبط 20 بندقية آلية؛ 11 بندقية خرطوش و2طبنجة و35فرد محلي الصنع و79طلقة نارية مختلفة الأعيرة.



جاء ذلك فى حملة أمنية مكبرة إستهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية وفى أطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتكثيف الجهود الأمنية؛ وفي إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، إتجار، إحراز، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.