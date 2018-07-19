القبض على شخصين اشتركا مع آخرين لتجميع مدخرات العاملين بالخارج بسوهاج

تمكنت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ضبط عمر.ع.ع- حاصل على دبلوم صنايع، ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر "يعمل خارج البلاد بإحدى الدول العربية" بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وإستبدالها إلى العملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة مالية فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2،000،000 - أثنين مليون جنيه مصرى).



كما تم ضبط محمد.أ.ر- حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج.. لقيامه بالإشتراك مع شقيقة " يعمل بخارج البلاد بإحدى الدول العربية " بتجميع مُدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، وإستبدالها للعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قرى مركز شرطة جرجا فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة، وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (8،000،000 - ثمانية ملايين جنيه مصرى).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.