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مديرية أمن الإسكندرية تنظم حملة للتبرع بالدم

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:38 م
مديرية أمن الإسكندرية تنظم حملة للتبرع بالدم
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هبة عبد الحفيظ
 
نظمت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة الحماية المدنية بالمديرية.

جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية التى تقوم بها أجهزة الوزارة فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولا سيما المساهمة فى رعاية المرضى.
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