سيدى سالم يواصل استعداداته للموسم الجديد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيدى سالم بقيادة ياسر ريان المدير الفنى ، تدريباته اليومية عصر اليوم علي ملعب سيدي سالم استعدادا لدورى الممتاز ب.





وكان الفريق قد خاض أمس مباراة ودية مع فريق دسوق والتى جمعتهم على ملعب سيدى سالم وفاز بها بنتيجة 2_1 بمشاركة جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم الفنى والبدنى.





وسوف يحصل الفريق على راحة سلبية لمدة يوم واحد يوم الأحد ، ويستأنف الفريق تدريباته بمعسكر بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية لمدة 5 أيام ، وسيخوض أول مباراة ودية له يوم الإثنين ولكن لم تحدد بعد.



