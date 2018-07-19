ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سيدى سالم يواصل استعداداته للموسم الجديد

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:34 م
سيدى سالم يواصل استعداداته للموسم الجديد
طباعة
أميرة مهنا
 
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيدى سالم بقيادة ياسر ريان المدير الفنى ، تدريباته اليومية عصر اليوم علي ملعب سيدي سالم استعدادا لدورى الممتاز ب.

وكان الفريق قد خاض أمس مباراة ودية مع فريق دسوق والتى جمعتهم على ملعب سيدى سالم وفاز بها بنتيجة 2_1 بمشاركة جميع اللاعبين للوقوف على مستواهم الفنى والبدنى.

وسوف يحصل الفريق على راحة سلبية لمدة يوم واحد يوم الأحد ، ويستأنف الفريق تدريباته بمعسكر بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية لمدة 5 أيام ، وسيخوض أول مباراة ودية له يوم الإثنين ولكن لم تحدد بعد.

المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
كلوب أمريكا - المكسيك
x
04:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
بلاكبيرن روفرز - إنجلترا
x
20:45
ليفربول - إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/19/2018 6:00:03 PM