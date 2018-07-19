تحرير مواطن اختطفه 3 عاطلين لطلب فدية في أسيوط

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديريتى أمن أسيوط والمنيا، من تحرير مواطن مُخطتف وإعادته لأهليته سالمًا وضبط مرتكبى الواقع.



تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من موسى ب. أ- فنى دهانات، مقيم أولاد بدر بدائرة المركزبغياب شقيقه محمد - سن 45، مزارع ومقيم بذات الناحية- وأضاف بتلقيه إتصال هاتفى من مجهول يفيد إختطاف شقيقه والمطالبة بمبلغ مالى 250 ألف جنيه فدية مبلغ نظير إطلاق سراحه.



على الفور قامت الأجهزة الأمنية بأسيوط بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من علاء م. ع- سن 41، عامل، سبق إتهامه فى 4 قضايا "خطف وسرقة، نصب، سرقة"،عبدالمجيد م. ع- سن 22، عامل،عزت ض. ع- سن 25، مقيمون بدروه ملوى بالمنيا.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا تم ضبط المتهمين وتحرير المختطف بمنزل المتهم الأول، وبحوزة الأول ( سيارة خاصة به - فرد روسى- 3 طلقات لذات العيار- هاتف محمول) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.



بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لمساومة أهليته بقصد الحصول على مبلغ مالى فدية مالية وقيامهم بإكراهه على توقيع 12 إيصال أمانة و10 عقود بيع إبتدائى لمنزل ملكه بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، أرشدوا عنها والهاتف والسيارة المستخدمين ( ملاكى- ملك أحدهم ) وأضاف الأول بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.