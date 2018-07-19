ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضبط 47 بائعا متجولا وتحرير 114 غرامة فورية بمترو الأنفاق

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:33 م
ضبط 47 بائعا متجولا وتحرير 114 غرامة فورية بمترو الأنفاق
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء مصطفى النمر مدير الإدارة حملة لإزالة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين بمترو الأنفاق ولمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى الحاسم لمحاولات الإخلال بالأمن العام، لاسيما قيام الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتفعيل دور الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطات ومرافق مترو الأنفاق.

وأسفرت جهود تلك الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن تحرير (114) غرامة فورية "تدخين، نظافة، راكب دون تذكرة؛. وتحرير (47) محضر بائع متجول بدون ترخيص؛ و(7) محاضر عبور شريط المترو من مكان غير مخصص؛ و(11) محضر ركوب عربة مخصصة للسيدات؛ وتنفيذ (38) إزالات إدارية "إشغالات"؛ وتنفيذ (61) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (4 قضايا مخدرات، قضية تسول، ضبط قطعة سلاح أبيض)؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود وإستمرار الحملات.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
كلوب أمريكا - المكسيك
x
04:00
مانشستر يونايتد - إنجلترا
بلاكبيرن روفرز - إنجلترا
x
20:45
ليفربول - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/19/2018 6:00:00 PM