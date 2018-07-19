ضبط 47 بائعا متجولا وتحرير 114 غرامة فورية بمترو الأنفاق

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء مصطفى النمر مدير الإدارة حملة لإزالة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين بمترو الأنفاق ولمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى الحاسم لمحاولات الإخلال بالأمن العام، لاسيما قيام الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بتفعيل دور الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطات ومرافق مترو الأنفاق.



وأسفرت جهود تلك الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن تحرير (114) غرامة فورية "تدخين، نظافة، راكب دون تذكرة؛. وتحرير (47) محضر بائع متجول بدون ترخيص؛ و(7) محاضر عبور شريط المترو من مكان غير مخصص؛ و(11) محضر ركوب عربة مخصصة للسيدات؛ وتنفيذ (38) إزالات إدارية "إشغالات"؛ وتنفيذ (61) حكم قضائى متنوع.



كما تم ضبط (4 قضايا مخدرات، قضية تسول، ضبط قطعة سلاح أبيض)؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود وإستمرار الحملات.