بلدية المحلة يضم لاعب سموحة

نجح مجلس إدارة نادى بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى فى ضم مروان شاهين لاعب وسط فريق سموحة السابق ، في صفقة من العيار الثقيل في الممتاز ب لمدة موسمين.





ووقع اللاعب عقود انتقاله في حضور أيمن المزين المدير الفني للفريق ، ومصطفي الشامي أمين الصندوق والمشرف العام ع الكرة ، وحماده علوى مدير الكرة ، وسبق المروان اللعب فى أندية المنصورة.





سوف يواجة البلدية اليوم بعد قليل مباراة أمام الاعلامين أحد الفرق الصاعده لدوري الممتاز ب لمجموعة القاهرة علي ملعب دار الحرس بمعسكر الفريق بالقاهرة.



