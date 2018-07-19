بلدية المحلة يضم لاعب سموحة
الخميس 19/يوليه/2018 - 05:32 م
أميرة مهنا
نجح مجلس إدارة نادى بلدية المحلة برئاسة مصطفى السامولى فى ضم مروان شاهين لاعب وسط فريق سموحة السابق ، في صفقة من العيار الثقيل في الممتاز ب لمدة موسمين.
ووقع اللاعب عقود انتقاله في حضور أيمن المزين المدير الفني للفريق ، ومصطفي الشامي أمين الصندوق والمشرف العام ع الكرة ، وحماده علوى مدير الكرة ، وسبق المروان اللعب فى أندية المنصورة.
سوف يواجة البلدية اليوم بعد قليل مباراة أمام الاعلامين أحد الفرق الصاعده لدوري الممتاز ب لمجموعة القاهرة علي ملعب دار الحرس بمعسكر الفريق بالقاهرة.
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