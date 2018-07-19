زاب ثروت لـ"الفجر الفني": "كنت متوقع نجاح حفلة "ملوك المدينة" وتعاون اصدقائي في الألبوم زلل الصعوبات" (حوار)



- شيبه عيط في كواليس أغنية "فارس".

- طارق الشيخ حذف كلمات كتير من أغنية "الصحاب".

- تغيرت الألحان بنسبة 50% بعد تعاون المطربين معي بـ"المدينة".

- لم أجد صعوبات في طرح ألبوم "المدينة" لتعاون أًصدقائي.

- لا أفكر في تجربة الكتابة مرة آخرى.

تسبب حبه وإنشغاله بالغناء في عدم أستكمال دراسته بكلية الهندسة إلى الآن، فهو مطرب راب فريد من نوعه، دائمًا يمس قضايا المجتمع، بدايته كانت بتوثيق أحداث ثورة 25 يناير، بالأغاني بالتعان مع احدى الاستديوهات.

قضى سنوات لأثبات موهبته الغنائية، تعاون مع الكثير من المطربين والباندات، واستطاع أن يترك علامة مؤثرة عند الجمهور، وعشاق الراب، حتى أستطاع أن يقف بين عمالقة فرق "الأندر جراوند"، وطرح مؤخرًا ألبومه الأول بعنوان "المدينة"، والتي، تميز بدمج الفن الشعبي بالراب، وحصد نجاحًا كبيرًا منذ طرحة بالاسواق، هو المطرب أحمد ثروت وشهرته "زاب ثروت"، من مواليد الأردن عام 1987.

وعن "المدينة"، وحفلته الأولى بـ"الساقية"، التي شهدت حضورًا جماهيرًا، ومراحل طرح الألبوم، أجرت "الفجر الفني"، حوارًا مع المطرب زاب ثروت، وإليكم نص الحوار،،





قدمت حفلاً متميزًا لأول مرة بـ"الساقية"، هل كنت تتوقع نجاحها؟

الحمد لله كنت متوقع أن الحفله هتنجح ، وفرحتي لاتوصف بأقامة أو حفلي لي مع ساري، ودائمًا كنت بسمع أنه أسطورة على المسرح، ولا أنكطر أن الله ثم الجمهور هو السبب في نجاح الحفل.

فكرة الالبوم، وهل كنت تتوقع نجاح الالبوم بهذا الشكل؟

فكرة "المدينة"، قائمة على قصص الواقعية من داخل المجتمع، وذلك لأ، العمل على ألبوم، لابد أن تكون فكرته عامة، على عكس الأغناني السينجل، ولا أنكر أن نجاح وحصوله على صدى كبير عند الجمهوروالوسط الفني، لم يكن متوقع، ولكني تمنيت من الله انه يضعني في مكان متميز في قلوب جمهوري.





ما المدة التي استغرقها الالبوم حتى ظهر للنور؟

استغرق طرح ألبوم "المدينة"، 10 شهور، ولكن كل التحضيرات كانت ميسره، ولم أجد صعوبات خلال العمل، فكل من تعاون معي في الألبوم اصدقائي وهذا سببًا كافي لعدم وجود صعوبات خلال العمل.



ماذا اضاف المطربين الذين شاركوك في ألبوم "المدينة"؟

بالتأكيد كل نجم شارك في "المدينة"، أضاف الكثير الكثير، وأهم الرؤية الفنية، والتوجيهات التي ساعدت في نجاح الألبوم، فجميعهم كان لهم دورً كبيرًا في تعديل الألحان والكلمات الألبوم، بالاضافة إلى حرصهم الشديد على تقديم الأغنية بشكل يليق بالجمهور، وتترك علامة في اذهانهم.

كم وصلت نسبة تعديل اللحان ألبوم "المدينة"؟

وصلت نسبة التغيرات في الألحان بعد أضافة الرؤية الفنية والخبر من المطربين الذين شاركو في تقديم أغاني الألبوم، إلى 50 %، وفي الحقيقة لم يخرج أي كوورس بالطريقة التي تخيلتها، ولا أنكر أن التعديلات كانت في صالح العمل، وسببًا في هذا النجاح.





كيف جائت لك فكرة دمج الراب بالموسيقى الشعبي؟

الموضوع ليس صعبًا كما يعتقد الكثير من المطربين، ولكن المسئله هي التعلم واخذ بنصائح المختصين في مجال الغناء الشعبي، وعلى سبيل المثال كنت كاتب كلام كثير بأغنية "الصحاب"، ولكن طارق الشيخ، أقترح أن يتم حذف بعض الكلمات قائلًا: "بلاش كلام تقيل، عشان الأغنية متبقاش تقيله على أذان الجمهور"، وفي الحال أخذت بتلك النصيحة وقمت بحذف بعض الكلمات، جاءت النتيجة إجابية وحصد الأغنية على نجاح وصدى كبير.



هل رفض احد المطربين ان يشاركك ؟

الحمدلله مطلبناش مطرب يشاركنا ورفض، فأنا وساري كنا محددين هؤلاء المطربين الذين تعاملنا معهمن وفي الحقيقة بلا استثناء كل محترمين وكانو متعاونين معانا جدًا.



ماذا عّن أغنية "فارس" مع "شيبة"، هل تتذكر ما حدث في هذا اليوم

الكيلب أتصور بسهوله شديدة، وفي الواقع "شيبة"، غير في اللحن كباقي المطربين الذين شاركو في الالبوم، كما أنه بمى عددة مرات، أثناء تسجيل أغنية "فارس".



