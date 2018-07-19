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"الداخلية" تخصص الجمعة من كل أسبوع للكشف الطبي المجاني على المواطنين

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:30 م
الداخلية تخصص الجمعة من كل أسبوع للكشف الطبي المجاني على المواطنين
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داليا عادل
 
تواصل العيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة بـ "العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية " توقيع الكشف الطبى المجانى على المواطنين من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك بالتنسيق المسبق مع مراكز الشباب والمساجد والكنائس الواقعة فى نطاق كلٍ منها.

يأتى ذلك فى إطار المشاركة الفعالة من أجهزة وزارة الداخلية بين أبناء الشعب المصرى العظيم وشرطته الوطنية وترسيخ مفهوم التواصل المجتمعى وتنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بشأن تفعيل أوجه التواصل المجتمعى مع مختلف الفئات وتقديم أفضل سُبل التيسير على المواطنين.
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