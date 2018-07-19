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سكة حديد دمياط تستعين بأوناش لرفع القطار المتعطل (فيديو)

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:29 م
سكة حديد دمياط تستعين بأوناش لرفع القطار المتعطل (فيديو)
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
تحركت لجنة من هيئة السكة الحديد بمحافظة دمياط، لعلاج العطل الواقع في قطار دمياط - القاهرة، والذي تعطل أمس الأربعاء، حيث تم الإستعانة بألات وأوناش لرفع عجلة البوجي، التي تسببت في خروج عربة قطار ركاب يحمل رقم 994 عن القضبان أثناء دخوله حوش محطة دمياط لعمل مناورة.

وأكد شهود الواقعة، إن القطار خرج عن القضبان دون وقوع إصابات بسبب عطل في التحويلة الخاصة به والتي تحتاج إلى إصلاح عاجل.

يذكر أن هيئة سكك حديد مصر قد أصدرا بيان اعتذرت فيه عن تأخر القطار وإرتباك حركة قطارات دمياط - القاهرة.
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