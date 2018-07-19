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"التعليم": مد فترة التقديم لمدارس المتفوقين

الخميس 19/يوليه/2018 - 05:27 م
التعليم: مد فترة التقديم لمدارس المتفوقين
الدكتور رضا حجازي - رئيس قطاع التعليم
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ريم محمود
 
صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه نظرًا للصعوبات التي واجهت بعض الطلاب عند طباعة استمارات التقديم لمدارس المتفوقين في "العلوم والتكنولوجيا"، و"عين شمس"، فقد أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام مد فترة التقديم لمدارس المتفوقين في "العلوم والتكنولوجيا"، و"عين شمس" حتى السبت 21/7/2018 الساعة الرابعة عصرًا؛ لإتاحة الفرصة للطلاب للدخول على الموقع، وطباعة الاستمارات المطلوبة.
المزيد عن: موقع التنسيق الالكتروني مدارس المتوفقين طارق شوق التربية والتعليم
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