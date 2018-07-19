دارميان بديل فرساليكو في إنتر ميلان

يعد الكرواتي سيمي فرساليكو نجم أتلتيكو مدريد أحد أفضل أهداف سوق الانتقالات في إنتر ميلان في الصيف.





وكشف موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن فرساليكو لم يحقق أي نجاح في أتليتكو وبات قريبًا من العودة إلى الدوري الإيطالي.





وقد وافق فرساليكو بالفعل على شروط شخصية مع إنتر ميلان والآن متبقي فقط توصل الناديين إلى اتفاق.





وكان أتليتكو قد طلب مبلغ 25 مليون يورو لكنه رفع سعره بعد كأس العالم التي أقيمت مؤخرًا بروسيا، حيث كان لفرساليكو دور أساسي في مساعدة كرواتيا على الوصول إلى المباراة النهائية والاي خسروها بنتيجة 4-2 على يد فرنسا.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الطرفان توصلا بشأن الصفقة على إعارة فرساليكو مقابل يتراوح ما بين 5 إلى 6 ملايين يورو مع أحقية شراؤه مقابل يترواح مما بين 17 إلى 18 مليون يورو. ويقترب هذا من التكلفة الأولية البالغة 25 مليون يورو، ولكن قيل إن أتليتكو رفع المبلغ إلى 30 مليون يورو للحصول على خدمات النجم الكرواتي.





وأفاد كالتشيو ميركاتو بأنه إذا لم يتم الاتفاق على الصفقة في غضون الأسبوع المقبل فإن إنتر ميلان سيتخلى عنها وسيتفاوض على ضم دارميان نجم مانشستر يونايتد.



