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الأهلى يرسل اعتذارًا لاتحاد اليد بعدم المشاركة في مونديال للأندية

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:22 م
الأهلى يرسل اعتذارًا لاتحاد اليد بعدم المشاركة في مونديال للأندية
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علي نبوي
 
أرسلت إدارة النادي خطابًا للاتحاد المصري لكرة اليد بعدم المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد والمقرر إقامتها في قطر خلال أكتوبر المقبل.

جاء هذا القرار بعد ما قام الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بعرض خطاب الاتحاد بشأن ترشيح النادي للمشاركة في البطولة ولكن المجلس رأى عدم المشاركة بها.
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