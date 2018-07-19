الأهلى يرسل اعتذارًا لاتحاد اليد بعدم المشاركة في مونديال للأندية

توبر المقبل.



جاء هذا القرار بعد ما قام الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بعرض خطاب الاتحاد بشأن ترشيح النادي للمشاركة في البطولة ولكن المجلس رأى عدم المشاركة بها.

أرسلت إدارة النادي خطابًا للاتحاد المصري لكرة اليد بعدم المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد والمقرر إقامتها في قطر خلال أك