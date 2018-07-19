من فالديفيا إلى كارليتو.. 8 أجانب من العيار الثقيل في قائمة الاتحاد السعودي للموسم الجديد

أعلن مسؤولو نادي الاتحاد السعودي التعاقد مع البرازيلي تياجو كارليتو، الظهير الأيسر البالغ من 29 عامًا، قادمًا من نادي أتليتيكو بارانينسي البرازيلي.









وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الإدارة اتفقت مع اللاعب بشكل رسمي على أن يتم توقيع العقود عقب اجتيازه الكشف الطبي الذي سيخضع له في النمسا.









وصل عدد المحترفين الأجانب للاعب الثامن في قائمة عميد الأندية السعودية للموسم الجديد من دوري عبد اللطيف جميل (2018 - 2019)، وذلك بعد تعاقده مع كارليتو البرازيلي.









يرغب نواف المقيرن رئيس نادي الاتحاد السعودي، في بناء مجد جديد مع العميد وبناءًا على ذلك فقد تعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز بطل الدوري السعودي مع الزعيم الهلال.









ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" الأجانب الـ 8 المتواجدين في قائمة الاتحاد للموسم الجديد:





1- كارلوس فيلانويفا:

قرر نادي الاتحاد الإبقاء على لاعبه الأجنبي فيلانويفا، للموسم الجديد وكان اللاعب التشيلي قد انضم للعميد في صيف 2016 وحقق معه كأس ولي العهد السعودي للموسم 2016 - 2017.









2- أحمد العكايشي:

تمسك أيضًا الاتحاد السعودي ببقاء مهاجمه التونسي العكايشي، ويلعب في صفوف العميد منذ عام 2016 قادمًا من نادي النجم الساحلي.









3- فالديفيا:

نجح نادي الاتحاد السعودي في التعاقد مع اللاعب المهاري أندرسون فيريرا دي أوليفيرا الشهير بـ "فالديفيا" قادمًا من انترناسيونالي البرازيلي، فهو من أفضل 10 موهوبين بالبرازيل عام 2015.









4- ماثيو جورمان:

تعاقد العميد مع المدافع الاسترالي "جورمان" لمدة موسمين قادمًا من صفوف نادي سون بلووينجز الكوري الجنوبي، وحاز على جائزة أفضل لاعب في كوريا عام 2016.









5- كريم الأحمدي:

حصل العميد على توقيع المغربي الدولي الأحمدي لاعب الوسط المميز، قادمًا من صفوف نادي فينورد الهولندي ويعد من أفضل لاعبي المحور في الدوري الهولندي.









6- بيزيتش:

أصبح المهاجم الصربي أليكساندر بيزيتش من نمور الاتحاد السعودي بعدما أتم تعاقده مع العميد قادمًا من سرفينيا الصربي ولمدة ثلاثة مواسم، ويُذكر أنه حاز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الصربي الموسم الماضي.









7- جوناس دي سوزا:

يقود جوناس خط وسط الاتحاد السعودي لمدة ثلاثة مواسم بدايةً من الموسم الجديد بعد التعاقد معه رسميًا قادمًا من نادي فلامنجو.









8- تياجو كارليتو:

اختتم الاتحاد السعودى موسم انتقالاته بالتعاقد مع البرازيلي المميز الذي من المنتظر أن يقود الجبهة اليسرى في الموسم الجديد.



