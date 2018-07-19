تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي

أدى عمرو جمال، وباسم علي، وعمرو بركات، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل.









ويخضع جمال وبركات، لبرنامج تأهيلي خاص بعد انتهاء إعارتهما لهلسنكي الفنلندي والشباب السعودي، فيما يستكمل باسم برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لكدمة في الركبة، واشتملت التدريبات على جزء بدني إلى جانب تدريبات الكرة.









ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام الجونة في الخامسة مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب التي ستقام في بتسوانا 28 يوليو الجاري في رابع مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



