تراجع 9 قطاعات يتسبب فى انخفاض مؤشرات الأسهم السعودية

اختتم مؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملاته اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، باللون الأحمر للجلسة الثالثة على التوالي ، متأثراً بخسائر قطاع "البنوك" ، كما أغلق مؤشر السوق الموازي "نمو"، على تراجع للجلسة الثانية.





وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" على تراجع بنسبه 0.03%، فاقداً 2.33 نقطة، ليتراجع إلى مستوى 8449.97 نقطة.





وعلى جانب السوق الموازي "نمو"، أغلق بخسائر ملحوظة للجلسة الثانية على التوالى متراجعاً بنسبة 1.8%، فاقداً 52.36 نقطة، ليتراجع إلى مستوى 2791.60 نقطة.





وبلغت قيم التداولات، السعودية، 3.161 مليار ريال، بالتداول على 111.7 مليون سهم.





بينما حققت القطاعات أداء متباين خلال ختام الجلسة، وإغلاق 9 منها على تراجع يتصدرهم قطاع "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.5%، يليه قطاع "النقل والمواصلات" بنحو 0.8%، وتلاه "السلع طويلة الأجل" 0.45%، ثم أتى قطاع "البنوك" فى المرتبة الرابعه بتراجع بنسبة 0.4%.





في حين حققت10 قطاعات ارتفاع بصدارة "الإعلام" بأرباح 8.9%، تلاه قطاع "الخدمات الاستهلاكية" 1.4%، كما تلاه صاعداً "المواد الأساسية" و"الاتصالات" بنحو 0.5%، 0.1%.



