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"القاهرة الوطنية للاستثمار" تحقق أكبر انخفاض في البورصة

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:08 م
القاهرة الوطنية للاستثمار تحقق أكبر انخفاض في البورصة
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عبدالرحمن العويسي
 

 تصدرسهم شركة " القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية " قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، فى ختام تداولات اليوم "الخميس"، بنسبة 9.88% محققاً  3.65جنيه، تلاه سهم " الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية " بنسبة 5.11% مغلقاً 142.34 جنيه، ثم " العربية للمحابس " بنسبة 4.38% محققاً 1.53 جنيه، وسهم " النصر للملابس والمنسوجات - كابو " بنسبة 4.05%  محققاً 1.42 جنيه، وجائه فى المرتبه الأخيره سهم " مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب " بنسبة 4% مغلقاً 0.24 جنيه.
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