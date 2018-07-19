"القاهرة الوطنية للاستثمار" تحقق أكبر انخفاض في البورصة





تصدرسهم شركة " القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية " قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، فى ختام تداولات اليوم "الخميس"، بنسبة 9.88% محققاً 3.65جنيه، تلاه سهم " الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية " بنسبة 5.11% مغلقاً 142.34 جنيه، ثم " العربية للمحابس " بنسبة 4.38% محققاً 1.53 جنيه، وسهم " النصر للملابس والمنسوجات - كابو " بنسبة 4.05% محققاً 1.42 جنيه، وجائه فى المرتبه الأخيره سهم " مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب " بنسبة 4% مغلقاً 0.24 جنيه.