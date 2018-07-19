تباين الأسهم الدولارية خلال ختام تعاملات اليوم





حققت الأسهم الدولارية أداء متباين خلال ختام تعاملات جلسة اليوم "الخميس" ، حيث جرت التداولات على 7 ورقات مالية, حيث استقرت 5 ورقات فحين تراجعت ورقة وأرتفعت الأخرى ، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات 6.4 مليون دولار بتداول 453.6 ألف ورقة ماليه منفذة على 67 عملية برأسمال سوقي 44.1 مليون دولار.





في حين تراجع سهم " الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف " بنسبة 2.04% محققاً 0.48 دولار





بينما صعد سهم " البنك المصري الخليجي " بنسبة 1.20% محققاً 0.84 دولار.





حيث استقر سهم كلاً من " العرفة للاستثمارات والاستشارات" تلاه ،" النعيم القابضة للاستثمارات "،"القابضة المصرية الكويتية "،" المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) "،" بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار "



