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تباين الأسهم الدولارية خلال ختام تعاملات اليوم

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:08 م
تباين الأسهم الدولارية خلال ختام تعاملات اليوم
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عبدالرحمن العويسي
 

حققت الأسهم الدولارية أداء متباين خلال ختام  تعاملات جلسة اليوم "الخميس" ، حيث جرت التداولات على 7 ورقات مالية, حيث استقرت 5 ورقات فحين تراجعت ورقة وأرتفعت الأخرى ، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات 6.4 مليون دولار بتداول 453.6 ألف ورقة ماليه منفذة على 67 عملية برأسمال سوقي  44.1 مليون دولار.           

في حين تراجع سهم " الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف " بنسبة 2.04% محققاً 0.48 دولار

بينما صعد سهم " البنك المصري الخليجي " بنسبة 1.20% محققاً 0.84 دولار.

حيث استقر سهم كلاً من " العرفة للاستثمارات والاستشارات"  تلاه ،" النعيم القابضة للاستثمارات "،"القابضة المصرية الكويتية "،" المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)  "،" بنك فيصل الاسلامي المصري – بالدولار "

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