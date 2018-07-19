48.5 مليون جنيه الأجانب خلال تعاملات اليوم





استحوذ المستثمرون "المصريين" على نسبه 64.68% من إجمالي تداولات ابورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم "الخميس" ، وبلغت مبيعاتهم 434.6 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت, 463.4 مليون جنيه بصافي شراء بلغ 28.8 مليون جنيه .





واستحوذ المستثمرون "العرب" على نسبه 6.05% من اجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 32.1 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 51.8 مليون جنيه بصافي شراء 19.6 مليون جنيه .





بينما استحوذ المستثمرون "الأجانب "على نسبة 29.27% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 227.4 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 178.9 مليون جنيه بصافي بيع 48.5 مليون جنيه .