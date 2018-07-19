778 مليون جنيه إجمالى تداولات البورصة بختام تعاملات اليوم





بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم "الخميس" ، نحو 778 مليون جنيه من خلال التداول على أسهم 170 شركة، حيث أرتفع 33 شركة ،وأنخفض 86، وأستقرار 51 ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 125 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17 ألف صفقة .





واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلًا 694.2 مليون جنيه، فحين أستحواز المتعاملون الرئيسيون على 47.3 مليون جنيه ، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 646.9 مليون جنيه .



