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778 مليون جنيه إجمالى تداولات البورصة بختام تعاملات اليوم

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:05 م
778 مليون جنيه إجمالى تداولات البورصة بختام تعاملات اليوم
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عبدالرحمن العويسي
 

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم "الخميس" ، نحو 778 مليون جنيه من خلال التداول على أسهم 170 شركة، حيث أرتفع 33 شركة ،وأنخفض 86، وأستقرار 51 ، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 125 مليون سهم، من خلال تنفيذ 17 ألف صفقة .          

واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلًا 694.2 مليون جنيه، فحين أستحواز المتعاملون الرئيسيون على 47.3 مليون جنيه ، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 646.9 مليون جنيه .

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