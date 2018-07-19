قطاع العقارات يسجل تداولات بقيمة 152.2 مليون جنيه





تصدر قطاع "العقارات" قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم "الخميس" ، بنسبة 23.53% محققًا 152.2 مليون جنيه ، وجاء في المرتبه الثانية قطاع " اتصالات " بنسبة 14.52% بقيمة 93.9 مليون جنيه .





واحتل قطاع " رعاية صحية و ادوية" المرتبة الثالثة بنسبة 12.51% بقيمة 80.9 مليون جنيه، ثم قطاع " خدمات و منتجات صناعية و سيارات" في المرتبة الرابعة بنسبة 9.88% بقيمة تداول بلغ 63.9 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع " بنوك " بنسبة 8.87% بقيمة تداول بلغت نحو 57.3 مليون جنيه .



