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قطاع العقارات يسجل تداولات بقيمة 152.2 مليون جنيه

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:05 م
قطاع العقارات يسجل تداولات بقيمة 152.2 مليون جنيه
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عبدالرحمن العويسى
 

تصدر قطاع "العقارات" قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم "الخميس" ، بنسبة 23.53% محققًا 152.2 مليون جنيه ، وجاء في المرتبه الثانية  قطاع " اتصالات " بنسبة 14.52% بقيمة 93.9 مليون جنيه .

 واحتل قطاع  " رعاية صحية و ادوية" المرتبة الثالثة بنسبة 12.51% بقيمة 80.9 مليون جنيه، ثم قطاع " خدمات و منتجات صناعية و سيارات" في المرتبة الرابعة بنسبة 9.88% بقيمة تداول بلغ 63.9 مليون جنيه، وفي المرتبة الخامسة  جاء قطاع " بنوك " بنسبة 8.87% بقيمة تداول بلغت نحو 57.3 مليون جنيه .

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