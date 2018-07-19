بورصة النيل تصعد بنسبة 0.11% خلال تعاملات اليوم





سجل مؤشر بورصة "النيل" صعود لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم "الخميس" نهاية تعاملات الأسبوع ، حيث ارتفع بنسبة 0.11% مغلقًا عند مستوى 471.02 نقطة.





وجرت التداولات على 11 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 7 ورقات دون تغير بينما ارتفعت ورقتان وتراجعت ورقتان، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 2165 ألف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 1915 ألف سهم من خلال تنفيذ عدد 149 عملية.





بينما صعد أسهم كلاً من " المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية " بنسبة 4.17%، تلاه سهم " بى اى جى للتجارة والاستثمار " بنسبة 1.39%.





في حين تراجعت أسهم كلاً من " يونيفرت للصناعات الغذائية " بنسبة 1.02% ، تلاه سهم " الدولية للأسمدة والكيماويات" بنسبة 0.92%.





وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم " مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى " ، تلاه سهم " المصرية لنظم التعليم الحديثة "،" المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات " ،" أم بي للهندسةM.B "، " الدولية للصناعات الطبية ايكمي" ، "اراب للتنمية والاستثمار العقاري "،"جينيال تورز ".