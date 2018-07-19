وزير الداخلية الأسبق: مرسي كان مسئول المجموعة الإخوانية بميدان التحرير أثناء ثورة يناير

فجر اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق مفاجأة من العيار الثقيل وذلك في شهادته بقضية "التخابر مع حماس" حيث أكد أن الرئيس المعزول محمد مرسي هو كان المسئول عن المجموعة الأمنية الإخوانية داخل ميدان التحرير إبان يناير 2011.





وأشار اللواء "وجدي" الى أن تلك المجموعة كانت تضم محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، واسامة ياسين، وأيمن هدهد، وكانت تلك المجموعة تتحكم في الداخلين و الخارجين من الميدان، وكان "مرسي" يستفسر منهم يوميًا عن حالة الميدان.





وذكر اللواء "وجدي" أن خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أكد على أن حماس شاركت في الثورة المصرية منذ اليوم الأول.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي وأسامة شاكر.





كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.



