رئيس البورصة : تطوير القدرات البشرية يحقق الاستقرار والنمو المستدام لصناعة الأوراق المالية





عقدت البورصة المصرية 18 برنامجا تدريبيا استفاد منه قرابة 200 متدرب خلال النصف الأول من العام الجاري 2018، لتطوير قدرات وتنمية وصقل مهارات الكوادر البشرية المختلفة لكافة أطراف سوق رأس المال.





قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن البرامج التدريبية المختلفة التي عقدها مركز التدريب التابع للبورصة المصرية، طالت مختلف أطراف السوق مابين موظفين داخل البورصة بعدد من القطاعات الفنية وموظفي شركات السمسرة ومسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة ، لتزويد كافة أطراف السوق بالمهارات المطلوبة لرفع كفاءة وعمق سوق رأس المال .





وتابع فريد ، أن إدارة البورصة تقدم فرصا متساوية لكافة أطراف السوق وتسليحهم بالمهارات والمعرفة التي تمكنهم من تصميم سياسات فعالة تعزز من صلابة وقوة كافة المؤسسات العاملة في صناعة الأوراق المالية ، مشيرا إلى أن تطوير القدرات البشرية يسهم في تحقق مزيدا من الاستقرار والنمو المستدام لصناعة الأوراق المالية .









وتضمن التقرير النص سنوي لمركز تدريب البورصة المصرية خلال النصف الأول من يناير حتى يونيو 2018 ، نحو 11 برنامج تدريبي ، لقرابة 30 موظف بالبورصة بعدد من القطاعات والإدارات الفنية المختلفة تضمنت قطاع تكنولوجيا المعلومات وإدارة مركز المعلومات وقطاع العضوية وإدارة المخاطر والبحوث وإدارة الرقابة على التداول .





فيما نجحت إدارة البورصة المصرية خلال النصف الأول من 2018 ، في الحصول على منحة مع هيئة الكومن ويلث البريطانية من خلال شركة coffey international development ، لتدريب مجموعة من العاملين بالقطاعات الإدارية والفنية بالبورصة المصرية بالتنسيق مع مجموعة بورصة لندن .





وحصل قرابة 30 من موظفي البورصة بقطاعات القيد والافصاح وتكنولوجيا المعلومات والعضوية والرقابة على التداول على 3 برامج تدريبية من قبل خبراء بورصة لندن ، برنامجين منهم تم عقدهم في لندن داخل مقر بورصة لندن عن كيفية تطوير أنظمة العمل في البورصة على مستوى القيد والافصاح ، وبرنامج أخر حول كيفية تطوير أسواق العقود والمشتقات وتم عقده في مقر البورصة في مصر .





ونظم مركز التدريب أيضا برنامجا حول كيفية فحص القوائم المالية لقرابة 27 من العاملين بالقطاعات والإدارات الفنية بالبورصة المصرية وذلك لمدة 6 1 ساعة تدريب على مدار 6 أيام .





وايمانا من إدارة البورصة بأهمية تطوير قدرات العاملين بالشركات الأعضاء والشركات المقيدة ، حول كيفية قراءة القوائم المالية وتسهيل عملية انتقال المعلومات بين اطراف السوق المختلفة ، مما يعزز من الاستثمار في سوق المال .





حيث عقد مركز تدريب البورصة ، 4 برامج تدريبية للشركات الأعضاء والمقيدة ، أولهم عن قواعد الإفصاح وحوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين والثاني عن برنامج تدريبي حول التحليل الفني لنحو 30 من مديري حسابات عدة شركات سمسرة في الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للمحللين الفنيين .





بالإضافة الى برنامج ثالث حول تحليل القوائم المالية بالتعاون مع الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار عدد من مديري حسابات شركات السمسرة في الإسكندرية .





وجاء البرنامج الرابع تحت اسم "إعداد المراجع الداخلي " وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية الامريكية ، واستفاد منها قرابة 21 من العاملين بشركات الوساطة المالية والشركات المقيدة وذلك بمقر البورصة بالقرية الذكية .







